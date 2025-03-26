Провал мирних перемовин: що показали і приховали домовленості України, США та РФ в Ер-Ріяді

Опубліковано

Пов'язані новини

США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України фото: president.gov.ua/Офіс президента США і західні союзники готуються надати Україні кредитний пакет у розмірі $50 млрд за рахунок […]

Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим

На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором фото з відкритих джерел (ілюстративне) Гончаренко пояснив, кого стосуються нові правки […]