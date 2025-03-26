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Суддя Господарського суду міста Києва отримав підозру у державній зраді
До Вищої ради правосуддя скеровано клопотання про надання згоди на утримання під вартою та тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя фото: Офіс Генерального прокурора Правоохоронці […]
Австралія передала Україні плануючі авіабомби – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 2 Листопада, 2024
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Авіабомба з комплектом JDAM-ER фото з відкритих джерел ЗМІ: Принаймні частину цих боєприпасів Австралія вже передала Україні, однак неясно коли це сталось Австралія передала Україні […]
20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна»
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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На базі блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» 5 березня 2005 року було створено однойменну партію фото: tass.ru «У «Нашій Україні» зібрали людей, які не поміщалися […]