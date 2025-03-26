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Суддя Господарського суду міста Києва отримав підозру у державній зраді

  • 18 Січня, 2025
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Австралія передала Україні плануючі авіабомби – ЗМІ

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20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна»

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