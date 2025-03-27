На 100 днів правління Трампа: у США назвали бажану дату припинення вогню в Україні

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Британія протестує вимогам Путіна — деталі
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Міноборони затвердило стратегію розвитку людського капіталу в Силах оборони
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