Зеленський не бачить готовності Путіна до переговорів про Україну

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Затримання генералів. Партія «Удар» зробила заяву
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін колаж: glavcom.ua «Україна потребує підтримки своїх захисників, а не судилища над […]
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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фото: Мар’яна Безугла Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює Народна депутатка Мар’яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко, нині – командир роти […]
«Кошти на це є». Зеленський розповів про доплати для педагогів
- Микола Завтрогляд
- 9 Листопада, 2024
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Зеленський доручив уряду запровадити фіксовану доплату для всіх педагогічних працівників шкіл фото: president.gov.ua/Офіс президента За словами президента, урядовці готують додаткові рішення для зимового пакета підтримки […]