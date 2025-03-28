Пов'язані новини
Заборона Московської церкви в Україні. «Слуга народу» пояснив, що гальмує процес
Потураєв про закон «Про заборону УПЦ МП»: До кінця січня для цього все буде готово фото з відкритих джерел Нардеп: «Лишився один акт, на який […]
«Нафтогаз» шукає нового голову правління: стало відомо скільки коштують послуги рекрутерів
Почати аукціон «Нафтогаз» планує 31 грудня фото з відкритих джерел «Нафтогаз» готовий витратити на рекрутерів 4,5 млн грн НАК «Нафтогаз України» започаткував процедуру пошуку заміни […]
Рада розширила перелік інформації, яка вважається державною таємницею
Законопроєкт передбачає доповнення переліку інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці фото з сайту Верховної Ради Законодавчу ініціативу №11394 підтримали […]