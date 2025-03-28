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«Нафтогаз» шукає нового голову правління: стало відомо скільки коштують послуги рекрутерів

  • 21 Грудня, 2024
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Почати аукціон «Нафтогаз» планує 31 грудня фото з відкритих джерел «Нафтогаз» готовий витратити на рекрутерів 4,5 млн грн НАК «Нафтогаз України» започаткував процедуру пошуку заміни […]

Рада розширила перелік інформації, яка вважається державною таємницею

  • 12 Лютого, 2025
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Законопроєкт передбачає доповнення переліку інформації у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, що може бути віднесена до державної таємниці фото з сайту Верховної Ради Законодавчу ініціативу №11394 підтримали […]