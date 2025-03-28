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Олександр Свіщов підбив підсумки 2024 року для водного поло
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Президент ФВПУ Олександр Свіщов підбив підсумки року та закликав до нових перемог у 2025-му Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і […]