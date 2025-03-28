Путін не помре, Трамп не охолоне: 5 варіантів продовження мирних перемовин

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Британія призначила торгового представника в Україні
Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу фото з відкритих джерел Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство […]
Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз фото: Держприкордонслужба України Демченко наголосив, що навчання на території Білорусі відбуваються постійно, […]
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
- Микола Завтрогляд
- 24 Листопада, 2024
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Посол Мельник вважає, що війну можна завершити в 2025 році фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram Вступ Дональда Трампа на посаду президента США – це новий […]