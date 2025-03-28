Володимир Зеленський: з ким радиться президент

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1000 днів війни: Верховна Рада схвалила звернення до партнерів
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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