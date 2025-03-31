Крижаний черв’як США — є таємнича причина, чому Трамп хоче роздобути Гренландію

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Зеленський у День подяки звернувся до американців
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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Посол Ізраїлю пояснив, чим особлива війна в Україні
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