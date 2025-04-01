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Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони
Юрій Джигир зауважив, що проєкт рішення щодо продовження контракту Безрукової складався з трьох кроків фото з відкритих джерел 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження […]
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список
У новий пакет допомоги увійшли дві пускові установки Patriot фото: міністерство оборони Німеччини Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона Федеративна Республіка Німеччина передала Україні […]
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
- Микола Завтрогляд
- 23 Листопада, 2024
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Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа фото з відкритих джерел Джон Гербст: «Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США» […]