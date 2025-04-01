Пов'язані новини

Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони

  • 27 Січня, 2025
  • 0

Юрій Джигир зауважив, що проєкт рішення щодо продовження контракту Безрукової складався з трьох кроків фото з відкритих джерел 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження […]

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: список

  • 23 Грудня, 2024
  • 0

У новий пакет допомоги увійшли дві пускові установки Patriot фото: міністерство оборони Німеччини Основним напрямком поставок Німеччини є протиповітряна оборона Федеративна Республіка Німеччина передала Україні […]

Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну

Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа фото з відкритих джерел Джон Гербст: «Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США» […]