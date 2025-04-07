Пов'язані новини

Зеленський розповів деталі про нову військову допомогу від США

За словами президента, новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів став 70-м фото: president.gov.ua/Офіс президента США передали Збройним силам міни, щоб зупиняти російські штурми […]

У Департаменті охорони здоров’я Міноборони розпочалися перевірки

  • 21 Січня, 2025
  • 0

фото з відкритих джерел (ілюстративне) У Департаменті охорони здоров’я Міністерства оборони України розпочалася перевірка за дорученням Умєрова Сьогодні, 20 січня, у Департаменті охорони здоров’я Міністерства […]

Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою

  • 29 Січня, 2025
  • 0

Колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади під час судового засідання фото: Суспільне Політики вимагають службове розслідування за фактом порушенням принципу презумпції невинуватості Рюмшина Народні депутати […]