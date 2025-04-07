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Зеленський розповів деталі про нову військову допомогу від США
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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У Департаменті охорони здоров’я Міноборони розпочалися перевірки
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Затримання командира 155-ї бригади: нардепи звернулися до ДБР із вимогою
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