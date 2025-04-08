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- Микола Завтрогляд
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Термін приватизації земельних паїв продовжено: деталі закону
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Якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився […]
Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані, а не Статуту ООН
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Антоніу Гутерріш поїхав на саміт БРІКС у Казань у День ООН фото з відкритих джерел Раніше генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний […]