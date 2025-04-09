яка зарплата у підсудного в корупційній справі

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Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
Обранець Юрій Бойко через свого адвоката переконував суд, що немає доступу до партійного офісу після заборони ОПЗЖ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Політику, обраному від проросійської політсили, […]
Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених фото: скріншот з відео Зеленський: Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни […]