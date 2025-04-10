Антиукраїнський сценарій: про що домовляються представники Трампа і Путіна у Стамбулі

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Лубінець прокоментував масований обстріл України
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
Зеленський подякував партнерам України за допомогу фото: Офіс президента США нарощують обсяги військової допомоги Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому […]