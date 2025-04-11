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Зеленський прибув у Брюссель та заявив про важливі перемовини
Очільник України зустрінеться з посадовцями різних країн фото з відкритих джерел Український президент долучиться до засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. […]