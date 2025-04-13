Пов'язані новини
МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
- 0
Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року фото: Радіо Свобода «Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити […]
Росія впаде через вісім місяців. Радник Банкової здивував прогнозом
Подоляк: Треба жорсткіше відноситись до участі Росії у глобальній фінансовій системі та у глобальній енергетичній системі фото з відкритих джерел Подоляк відразу зауважив, що його […]
Двоє депутатів Полтавської облради виявилися фанатами російського рубля та бізнесу РФ
Юрій Лебедин (зліва) та Микола Корецький (справа) задекларували солідні суми колаж: glavcom.ua На двох Микола Корецький та Юрій Лебедин володіють 32 млн російських рублів Депутати […]