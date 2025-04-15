Формула миру від Віткоффа — чому представник Трампа йде на поступки Путіну

Пов'язані новини
США збільшують постачання зброї Україні – Зеленський
Зеленський подякував партнерам України за допомогу фото: Офіс президента США нарощують обсяги військової допомоги Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому […]
Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком
фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]
Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОВА
Керівники Київської та Полтавської ОВА Руслан Кравченко (ліворуч) та Філіп Пронін фото з відкритих джерел Як відомо, Кравченко може очолити Державну податкову службу, натомість Пронін […]