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МСЕК буде ліквідовано до кінця цього року – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Міськради, які порушують мовний закон: перелік від омбудсмена
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