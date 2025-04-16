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Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина

  • 3 Січня, 2025
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Фінашин (ліворуч) із позивним Фін пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера фото: Telegram/МВС На посаді радник Клименка працюватиме над поліпшенням реабілітації, медичної та психологічної допомоги […]

МСЕК буде ліквідовано до кінця цього року – Зеленський

Пенсійний фонд та правоохоронні органи проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовцям держорганів фото з відкритих джерел Міністерство оборони здоров’я розробить зміни до законодавства […]