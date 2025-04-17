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Названо нового радника міністра культури та стратегічних комунікацій
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
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Дмитро Золотухін повідомив про свою нову посаду фото з відкритих джерел Дмитро Золотухін раніше обіймав посаду заступника міністра інформації Виконавчого директора «Інституту постінформаційного суспільства» і […]
Ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відкладено через відсутність гарантій безпеки з боку РФ
Речник МЗС наголосив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС […]