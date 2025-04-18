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Кремль відкидає можливість обміну Курщини на окуповані території України

  • 12 Лютого, 2025
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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков фото з відкритих джерел «РФ ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо» Прессекретар російського диктатора […]

Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву

  • 4 Грудня, 2024
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Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]