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Кремль відкидає можливість обміну Курщини на окуповані території України
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков фото з відкритих джерел «РФ ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо» Прессекретар російського диктатора […]
пані посол США в Україні йде у відставку, деталі
- Микола Завтрогляд
- 11 Квітня, 2025
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Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою фото: Євромайдан прес Ташева отримала депутатський мандат після смерті члена фракції «Голос» Олега Макарова Президент Володимир Зеленський звільнив […]