що буде якщо Україна та РФ не погодяться на мир

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Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо» фото з відкритих джерел Кучма зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, […]
До України прибув міністр закордонних справ Іспанії: мета візиту
«Я щойно приїхав в Україну. Це були три роки несправедливої та невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік мирним», – написав посадовець фото: x.com/jmalbares Хосе […]