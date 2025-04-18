що буде якщо Україна та РФ не погодяться на мир

Опубліковано

Пов'язані новини

Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України

Кучма: «Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо» фото з відкритих джерел Кучма зазначив, що «вибори у 2025 році абсолютно необхідні, […]