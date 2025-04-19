Пов'язані новини

Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання

У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри громадян України до ключових державних інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ. Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у […]

Парламентський комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради

  • 30 Січня, 2025
  • 0

Нардеп Потураєва подав скаргу з вимогою позбавити п’ятого президента права бути присутнім на пленарному засіданні фото з відкритих джерел Комітет Ради рекомендував парламенту підтримати відсторонення […]

Кучма розказав про урок, який Янукович дав йому під час Помаранчевої революції

Кучма: «Сподіваюся, і у влади, і у суспільства вистачить мудрості та інстинкту виживання, щоб не допустити нових майданів» фото: «Уніан» Експрезидент згадав, як Майдан у […]