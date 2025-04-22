Путін оголосив конкурс бізнеспроєктів-»гачків» для Трампа, — ЗМІ

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«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі фото: Офіс президента України Володимир Зеленський зазначив, що Статут ООН […]
Зеленський назвав найголовнішу ціль Путіна
Президент укотре нагадав міжнародній спільноті, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою фото: Офіс президента України Зеленський: «Ми всі повинні розуміти: Путін не […]
Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 14 Листопада, 2024
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Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні фото: Hannah Beier, Bloomberg «Скоро ви побачите […]