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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

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Указ набирає чинності з дня його опублікування фото з відкритих джерел Ігор Черкаський виходить зі складу Ради національної безпеки і оборони України Президент Володимир Зеленський […]

Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»

фото з відкритих джерел Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р. «Погодити кандидатури […]

Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву

  • 15 Січня, 2025
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Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та […]