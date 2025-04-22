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Уряд погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради «Укренерго»
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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фото з відкритих джерел Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р. «Погодити кандидатури […]
Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
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