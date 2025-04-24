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Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента «Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство» Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в […]
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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Зеленський заслухав доповіді командирів на Куп’янському напрямку фото: president.gov.ua/Офіс президента На Харківщині президент привітав воїнів із Днем сержанта Президент Володимир Зеленський після візиту до Покровська […]