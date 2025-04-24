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Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році
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Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]