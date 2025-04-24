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Зеленський прибув у Брюссель та заявив про важливі перемовини

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Очільник України зустрінеться з посадовцями різних країн фото з відкритих джерел Український президент долучиться до засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. […]

Умєров відповів, чи Україна отримає достатньо допомоги від партнерів у 2025 році

  • 24 Грудня, 2024
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Умєров зробив заяву про військову допомогу Україні від партнерів фото: ЕРА Міністр оборони зазначив, що близько 50% військової допомоги надходить Україні від США Міністр оборони […]

Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових

фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]