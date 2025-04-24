Трамп заявив, що має дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ (відео)

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Держбюджет-2025. Рада виділила 1,5 млрд на телемарафон, але не підвищила соцвиплати
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів колаж: glavcom.ua Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться […]