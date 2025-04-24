у Трампа запитали, чи дійсно він пропонує визнати Крим російським

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- Микола Завтрогляд
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20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна»
- Микола Завтрогляд
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Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа
- Микола Завтрогляд
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