У Римі планують саміт щодо війни в Україні під час приїзду лідерів на похорон Папи Франциска: що відомо

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