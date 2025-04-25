У Римі планують саміт щодо війни в Україні під час приїзду лідерів на похорон Папи Франциска: що відомо

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Арсен Жумаділов підтримав групу Гудименка – нові деталі скандалу в Міністерстві оборони
- Микола Завтрогляд
- 9 Січня, 2025
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Керівник Державний оператор тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов опинився у центрі нового скандалу. Телеграм-канал “Джокер” та журналістка видання “Цензор.нет” звинуватили його у співпраці з бандформуванням Гудименка […]
Зеленського не буде в Джидді — деталі
- Микола Завтрогляд
- 7 Березня, 2025
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Зеленський розповів, скільки мерів та голів громад перебувають у полоні РФ
За словами президента, наша держава змогла повернути з російського полону 3767 українців та українок фото: president.gov.ua/Офіс президента Нещодавно в російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне […]