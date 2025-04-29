Зеленський про перемир’я в Україні (відео)

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Кадрові підходи та організаційні зміни. Зеленський розповів про майбутнє Повітряних сил
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Зеленський запровадив санкції проти фінсектору Росії
За словами Зеленського, незабаром законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції буде внесено до Ради фото: president.gov.ua/Офіс президента Під санкції потрапили 140 різних російських […]