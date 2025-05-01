Мирні переговори щодо України триватимуть наступні 100 днів президентства Трампа, — Венс

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Зеленський: «Ми відповімо Росії обов’язково на все, що вона робить» фото: president.gov.ua/Офіс президента Унаслідок ворожих ударів по українських містах постраждали понад 30 людей У Харкові […]
Президент назвав умову для перемовин з Росією
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Зеленський висловився про перемовини з Росією фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Зеленський назвав один пункт, який важливий на майданчику перемовин між Україною та Росією Україна очікує […]