що відомо про Джулі Девіс, яка очолить посольство США в Україні

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Рада дала право на відстрочку тим, чиї неповнорідні родичі загинули на війні
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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фото: Ярослав Железняк/Telegram Також закон спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада ухвалила закон №11531 – право […]
За спиною Зеленського – родина Умєрових допомагає російським нафтогігантам обходити західні санкції?
- Микола Завтрогляд
- 29 Січня, 2025
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Поки Президент Зеленський публічно вимагає нових жорстких пакетів санкцій проти рф від західних партнерів, афілійовані з родиною міністра оборони України РустемаУмєроваструктури допомагають Роснафті та Ігорю Сечину обходити санкції США та Великобританії під час експорту […]