що відомо про Джулі Девіс, яка очолить посольство США в Україні

Поки Президент Зеленський публічно вимагає нових жорстких пакетів санкцій проти рф від західних партнерів, афілійовані з родиною міністра оборони України РустемаУмєроваструктури допомагають Роснафті та Ігорю Сечину обходити санкції США та Великобританії під час експорту […]