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Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну

  • 6 Грудня, 2024
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Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні фото: Володимир Зеленський, Facebook Пам’ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис […]

Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію

  • 30 Січня, 2025
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фото: Офіс президента «Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки» Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим президентом Лівану Джозефом […]