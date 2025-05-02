Пов'язані новини
Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
Президент поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України в російсько-українській війні фото: Володимир Зеленський, Facebook Пам’ять захисників також вшанували Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис […]
Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
Зеленський закликав світ консолідувати весь міжнародний тиск на Москву фото з відкритих джерел Президент України нагадав, що Росія понад 10 років тому теж збила цивільний […]
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
фото: Офіс президента «Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки» Президент України Володимир Зеленський провів переговори з новим президентом Лівану Джозефом […]