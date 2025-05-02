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У Стефанчука з’явився новий прессекретар
Вадим Колодійчук у 2016-2017 роках був ведучим гостьової студії «Live» на каналі «112 Україна» фото: Вадим Колодійчук/Facebook Вадим Колодійчук припинив свою роботу як ведучий в […]
Посол ЄС оцінила результати антикорупційних заходів в Україні
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Матернова додала, що нинішню ситуацію можна оцінити з іншого кутаа саме, що раніше «не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям […]