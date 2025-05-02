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Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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