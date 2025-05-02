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Резніков, Шкарлет, Аваков. Чиї відставки парламентарі підтримували найбільше

Фракція «Слуга народу» під час голосувань забезпечує понад 85% голосів «за» фото з відкритих джерел «ЄС», «Голос», «Батьківщина» частіше голосують за звільнення, призначення підтримують рідко […]

Британія призначила торгового представника в Україні

  • 30 Січня, 2025
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Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу фото з відкритих джерел Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство […]