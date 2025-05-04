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Рада відхилила законопроєкт про штрафи мобільних операторів за поганий зв’язок при блекаутах

Експерти припускали, що під час блекаутів оператори можуть забезпечити в середньому чотири години роботи фото з відкритих джерел Раніше уряд посилив вимоги до роботи мобільних […]