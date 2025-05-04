Пов'язані новини
Названо найдорожчий смартфон, який державні структури придбали у 2024 році
Найдорожчий пристрій у списку покупок Приватбанка – iPhone 14 Pro Max 128GB Gold фото: depositphotos.com На люксовий гаджет держустанова не пожаліла понад 50 тис. грн […]
Зеленський відповів Фіцо на пропозицію зустрітися
Раніше Зеленський заявив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині, але Фіцо «пихато відмовився» фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв Глава України запросив словацького прем’єра до Києва Президент України […]