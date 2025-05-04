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Зеленський відповів Фіцо на пропозицію зустрітися

  • 14 Січня, 2025
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Раніше Зеленський заявив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині, але Фіцо «пихато відмовився» фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв Глава України запросив словацького прем’єра до Києва Президент України […]