ексзаступника керівника ОП Смирнова взяли під варту, деталі

Пов'язані новини
Зі Скадовська до Москви і назад до Міноборони – як людина зі зв’язками в РФ стала відповідальною за тил української армії
- Микола Завтрогляд
- 11 Лютого, 2025
- 0
Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, призначений Умєровим для координації всіх закупівель Міністерства оборони, а саме – на пів ставки в ДОТ і на […]
Зеленський розповів, скільки мерів та голів громад перебувають у полоні РФ
За словами президента, наша держава змогла повернути з російського полону 3767 українців та українок фото: president.gov.ua/Офіс президента Нещодавно в російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне […]