Путін не піде на мир в Україні через внутрішньополітичні проблеми, — Bild

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Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент України наголосив, що Трамп уміє перемагати Обраний президент США Дональд Трамп […]
«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі фото: Офіс президента України Володимир Зеленський зазначив, що Статут ООН […]
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова написала листа Зеленському
Раніше Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови АОЗ фото з відкритих джерел Посадовиця заявила, що через зміну керівника робота Агенції оборонних закупівель […]