Трамп просить Ердогана допомогти в переговорах із РФ

Пов'язані новини
В Департаменті контррозвідки викрито масштабну корупційну схему
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
- 0
«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько. Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання […]
Парламент запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп
За словами Железняка, існує багато причин для звільнення міністра фото: facebook.com/minenergoUkraine Нардеп також закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка Парламент офіційно запускає процедуру звільнення […]