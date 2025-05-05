Трамп просить Ердогана допомогти в переговорах із РФ

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Парламент запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп

  • 10 Січня, 2025
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