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Умєров призначив Кубракова своїм радником

  • 7 Січня, 2025
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фото з відкритих джерел Кубраков має допомогти вдосконалити систему постачання та логістики у Збройних силах України Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, […]

Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі фото: Андрій Сибіга, мережа Х Сибіга наголосив, що Україна цінує […]