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Стефанчук прокоментував повернення нардепа Тищенка до Верховної Ради
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Сибіга скоординував з Леммі кроки під час головування Британії в Радбезі ООН
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з своїм британським колегою Девідом Леммі фото: Андрій Сибіга, мережа Х Сибіга наголосив, що Україна цінує […]