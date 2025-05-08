нащо Путіну триденна «тиша» та як він цим скористається

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Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями фото: Офіс президента України Зеленський: Потрібні системні рішення, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання Президент України […]