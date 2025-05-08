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Нардеп хоче використати номінацію політика «як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити» фото: Радіо Свобода Мережко переконаний у тому, що «Трамп зробив […]

Чи скоро чекати виборів? Зеленський дав чітку відповідь

Очільник держави спростував спекуляції про те, що нібито до виборів Київ схиляють західні партнери фото з відкритих джерел Президент робить важливе уточнення: виборів не може […]