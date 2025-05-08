В адміністрації Трампа визнали Путіна воєнним злочинцем і порівняли РФ із Японією (відео)

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Консул Румунії в Харкові Микола Удянський тісно пов’язаний з ОЗУ «Залютинські» Леоніда Мітрова — розслідування BlackBox OSINT
- Микола Завтрогляд
- 6 Травня, 2025
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Почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський (праворуч) в компанії з лідером злочинного угруповання «Залютинські» Леонідом Мітровим (ліворуч) Призначений в березні 2023 року почесний консул […]
Головний сервісний центр МВС проведе чистку кадрів після розслідування журналістів
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