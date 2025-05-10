Пов'язані новини
Мирна угода — США готують співпрацю із Газпромом — ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 14 Березня, 2025
- 0
Президент Румунії проігнорував Орбана на саміті Європейської політичної спільноти
- Микола Завтрогляд
- 7 Листопада, 2024
- 0
Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік скріншот з відео Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду Саміт Європейської політичної […]
Бойко проти НАЗК. Лідер ліквідованої ОПЗЖ отримав першу поразку у судах
У вересні 2022 року остаточно було заборонено в Україні діяльність партії ОПЗЖ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Нардеп не подав до НАЗК звіт політичної партії за шість […]