Пов'язані новини

Президент Румунії проігнорував Орбана на саміті Європейської політичної спільноти

Йоханніс повернувся до Орбана спиною й пішов у інший бік скріншот з відео Румунський президент удав, що не помітив главу угорського уряду Саміт Європейської політичної […]