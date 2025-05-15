паралельно з переговорами Стамбулі у Зеленського буде зустріч з Ердоганом

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«Поболить і перестане». «Слуга народу» дав пораду прихильникам Порошенка
Політик наголосив, що по-декому санкції переважно економічні і «занадто легкі, щоб стверджувати, що вони на щось суттєво впливають фото: facebook.com/marikovski «Боголюбов, Жеваго – утікли, Коломойський […]