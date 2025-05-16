Переговори в Стамбулі – які результати перемовин України та РФ

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Олександр Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024-го року Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з […]
Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство – президент
Кір Стармер та Володимир Зеленський у Лондоні 19 липня фото: Reuters Зеленський та Стармер обговорили продовження співпраці країн Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський […]
Арештований нардеп Тищенко пояснив, чому ходить по Києву (відео)
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Тищенко прокоментував свою появу на вулицях Києва фото з відкритих джерел Раніше перехожі помітили нардепа на вулицях Києва Народного депутата Миколу Тищенка, який зобов’язаний перебувати […]