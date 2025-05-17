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Миротворчі сили в Україні повинні включати війська США – Зеленський

  • 22 Січня, 2025
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Зеленський вважає, що ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами президента, Європа не має достатнього військового […]

ЗМІ розповіли, як прокурор-мільйонер Олександр Базан повʼязаний зі скандальною родиною Круп із Хмельницької МСЕК

Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, […]