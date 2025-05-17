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Скільки цивільних українок перебуває у російському полоні: офіційні дані
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ЗМІ розповіли, як прокурор-мільйонер Олександр Базан повʼязаний зі скандальною родиною Круп із Хмельницької МСЕК
- Микола Завтрогляд
- 26 Листопада, 2024
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Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, […]