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Лубінець прокоментував масований обстріл України
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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Єрмак і Поклад готують команду на керівні посади в ГУР – військовий експерт
- Микола Завтрогляд
- 14 Грудня, 2024
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Незважаючи на заспокійливі заяви сторін, плани зміни керівництва ГУР залишаються актуальними. Андрій Єрмак не відмовився від бажання поставити під контроль останнє незалежне від нього силове […]