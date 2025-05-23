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- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Ще не завершилась гучна історія з розкраданням коштів НЕК «Укренерго», в якій компанія з пулу Ігоря Коломойського «Юнайтед Енерджі» у змові з банком «Альянс» завдала […]
США ведуть таємні переговори з опозицією
- Микола Завтрогляд
- 6 Березня, 2025
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Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
- Микола Завтрогляд
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Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]